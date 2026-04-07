BUGARKA UHAPŠENA U BEOGRADU: Vozila se gradskim prevozom, pa UKRALA NOVČANIK - Policija odmah reagovala

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata su u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili bugarsku državljanku S. P. N. (1995), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo krađa. Ona se sumnjiči da je 6. aprila 2026. godine u Beogradu, u autobusu na liniji boj 79, iz torbe jedne ženske osobe ukrala novčanik sa 120 evra i 54.000 dinara, nakon čega je odmah uhapšena. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, privedena Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠENA KINESKINJA! Davala mito na Aerodromu 'Nikola Tesla', evo zbog čega

Hronika

ŠOK NA ULASKU U SRBIJU: U braniku automobila krio četiri raketna bacača - Policija ga odmah uhapsila

Hronika

Uhapšena doktorka OPŠTE BOLNICE U KRUŠEVCU! Obećala pacijentu brzu hiruršku intervenciju i uzela novac za to, odmah joj stavljene lisice na ruke

Hronika

UHAPŠENA GAZADARICA U BORU, OTKRIVENO LEGLO PROSTITUCIJE: Kineskinja u svom salonu pored masaže nudila i zabranjene usluge!

Hronika

Policija kod Vranja zaplenila više od tri kilograma marihuane: Uhapšen muškarac iz Kruševca

Hronika

Policajci zaustavili Makedonca na Preševu, pa mu u vozilu našli PREPUN BUNKER! Evo šta je sve hteo da prošvercuje