BUGARKA UHAPŠENA U BEOGRADU: Vozila se gradskim prevozom, pa UKRALA NOVČANIK - Policija odmah reagovala

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata su u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili bugarsku državljanku S. P. N. (1995), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo krađa. Ona se sumnjiči da je 6. aprila 2026. godine u Beogradu, u autobusu na liniji boj 79, iz torbe jedne ženske osobe ukrala novčanik sa 120 evra i 54.000 dinara, nakon čega je odmah uhapšena. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, privedena Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić