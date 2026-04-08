Užas kod Đakovice: Majka uletela u policiju sa ćerkom (11) i prijavila NAJGORE – Otac silovao dete?!

Izvor: Pink.rs/Lajmi.net, Foto: Pixabay.com ||

Nezapamćen zločin potresao je okolinu Đakovice nakon što je majka sa svojom maloletnom ćerkom (11) došla u policijsku stanicu i prijavila da je dete žrtva seksualnog zlostavljanja od strane sopstvenog oca!

Policija je odmah reagovala, a detalji koji isplivavaju u javnost lede krv u žilama. Prema nezvaničnim informacijama, dete je napadnuto dok je boravilo u kući osumnjičenog u selu Ereč.

Satima bio u bekstvu

Osumnjičeni M. S. (50) prvobitno je uspeo da izbegne policijsku patrolu i za njim je bila raspisana potraga. Ipak, brzom i intenzivnom akcijom operativaca, on je lociran i lišen slobode.

Hapšenje: Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Iskaz žrtve: Devojčica je saslušana u prisustvu majke i radnika Centra za socijalni rad.

Tužilaštvo: Podnet je zahtev za određivanje pritvora, a tereti se za krivično delo silovanje.

Slučaj zatvoren za javnost

Portparol policije u Đakovici, Vlera Krasnići, potvrdila je da je žrtva seksualno zlostavljana od strane odrasle osobe koja je član porodice. Zbog zaštite identiteta maloletnog lica i osetljivosti celog slučaja, nadležni organi su saopštili da će proces biti zatvoren za javnost.

"Preduzimaju se sve neophodne radnje u koordinaciji sa državnim tužiocem kako bi se ovaj jeziv slučaj u potpunosti rasvetlio", navode iz tužilaštva.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Svet

UŽAS U VELIKOJ BRITANIJI! PREOKRET U SLUČAJU ZLOSTAVLJANJA Priznao da je silovao devojčicu (12)

Svet

Majka bacila živo i zdravo novorođenče u WC šolju, umrlo u mukama: Strašan zločin u komšiluku

Hronika

RANJENI SIN SE SAKRIO DOK JE MAJKA ZVALA POLICIJU: Svedok stravičnog zločina kod Babušnice opisao šta je zatekao posle krvoprolića

Hronika

Vaspitačica udarila dete jer nije htelo da spava? Incident u vrtiću u Vladičinom Hanu - majka slučaj prijavila policiji

Društvo

DANKINA MAJKA PETI PUT U POLICIJI - Na saslušanje došla gotovo neprimetno! Prvi put snimljena u javnosti posle NESTANKA ĆERKE

Svet

HOROR NA LETU OD MAJAMIJA DO RIJA: Muškarac silovao dečaka starog 11 godina u avionu?!