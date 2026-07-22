ZVERSKI ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SVET: Monstruozna majka i očuh primorali devojčicu (11) da rodi bebu nakon što ju je očuh silovao!

Porota u američkoj saveznoj državi Oklahoma preporučila je doživotnu kaznu zatvora za Šeri Voker, nakon što je proglašena krivom po šest tačaka za zanemarivanje deteta i jednoj tački za omogućavanje seksualnog zlostavljanja maloletne osobe.

Istraga protiv supružnika pokrenuta je nakon što je otkriveno da je njihova jedanaestogodišnja ćerka rodila dete kod kuće, bez ikakve medicinske pomoći, lekarskog nadzora i prenatalne nege. Prema navodima tužilaštva, nesrećna devojčica duže od godinu dana nije videla lekara, a trudnoća je prošla neprimećeno jer nije pohađala redovnu školu. Slučaj je izašao na videlo sredinom avgusta, kada je dete konačno odvedeno u bolnicu, nakon čega je policija odmah intervenisala i uhapsila roditelje.

Šeri Voker znala da njen suprug Dastin seksualno zlostavlja njenu jedanaestogodišnju ćerku. pic.twitter.com/oup0RcM0C3 — Silvana (@Silvana71376830) 22. јул 2026.

DNK analiza je ubrzo potvrdila da je otac bebe detetov očuh, Dastin Voker. On je 26. marta priznao krivicu za seksualno zlostavljanje deteta mlađeg od 12 godina i zanemarivanje, te je već osuđen na doživotnu kaznu zatvora, uz dodatne zatvorske kazne koje će služiti uzastopno.

DNK analize su potvrdile da je Dastin Voker otac bebe devojčice. pic.twitter.com/DwSJXW105l — Silvana (@Silvana71376830) 22. јул 2026.

Pomoćnica okružnog tužioca Džanet Hutson izjavila je da je bila zgrožena saznanjem da se devojčica od samo 11 godina porodila u kućnim uslovima bez ikakve podrške.

– Ovo dete je istraumirano i prošlo je kroz horor. Ne samo da ju je neko trudnu ostavio, već se porodila bez stručne pomoći, a to će nositi kao ožiljak do kraja života – rekla je Hutson.

Iako je porodica pokušala da se brani tvrdnjama da nisu znali šta se dešava, optužbe su podignute i protiv bake žrtve, Mišel Džastus, koja se izjasnila da nije kriva za zanemarivanje deteta i očekuje je suđenje. Šeri Voker biće naknadno i zvanično osuđena na osnovu preporuke porote.



Autor: D.S.