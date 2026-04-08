UKRAO AUTO, PA PUCAO NA POLICIJU! Određen pritvor osumnjičenom za oružanu pljačku i pucnjavu u Novom Sadu: Evo za šta se tereti

Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana M. B. (47) iz okoline tog grada, osumnjičenom da se oglušio o naređenje policije da zaustavi vozilo i potom pucao na pripadnike policije.

Osumnjičeni se tereti za krivična dela teško ubistvo u pokušaju, razbojništvo, nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, kao i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva, uticaja na svedoke, rizika od ponavljanja krivičnog dela i uznemirenja javnosti.

Podsetimo, drama u Novom Sadu je počela je oružanom otmicom automobila na naplatnoj rampi Kovilj, a okončana je u ataru sela Mošorin hapšenjem M.B. (47), od ranije poznatog policiji.

Početak drame

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, incident je počeo na naplatnoj rampi Kovilj. M.B. je, koristeći vatreno oružje, presreo i uz pretnju silom ukrao automobil od stranog državljanina. Odmah nakon prijave, policija je pokrenula opsežnu akciju potrage, locirajući begunca na auto-putu.

Potera se završila u ataru sela Mošorin

U pokušaju da izbegne hapšenje, osumnjičeni je razvio veliku brzinu, a tokom potere je u više navrata otvorio vatru iz pištolja u pravcu policijskih patrola koje su ga sledile. Srećom, u ovoj razmeni vatre nije bilo povređenih među pripadnicima policije niti građanima koji su se u tom trenutku zatekli na saobraćajnici.

Potera se završila u ataru sela Mošorin, gde je osumnjičeni napustio vozilo i utočište potražio u kamp kućici (prema nekim izvorima, napuštenom objektu) usred nepreglednog polja.

Policija ga je pronašla i uhapsila.

Autor: Iva Besarabić