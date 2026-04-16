IŽIVLJAVANJE U BEOGRADU: Čoveka pretukli zbog piva! Šutirali ga u glavu dok je molio za milost

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Novi Beograd sinoć je bilo poprište jezivog razbojništva.

Grupa mladića, starosti između 17 i 20 godina, brutalno je pretukla sugrađanina N. J. (63) pre nego što su mu oteli novac i pobegli u nepoznatom pravcu.

Scena kakva se viđa u filmovima strave odigrala se usred ulice Sremskih odreda, kada su nasilnici presreli starijeg muškarca. Prema saznanjima, napad je počeo bizarnim zahtevom koji je ubrzo prerastao u zversko iživljavanje.

Hteo da im da novac samo da ga ostave na miru

Kako se nezvanično saznaje, N. J. je mirno prolazio ulicom kada ga je opkolila grupa tinejdžera. Drsko su mu zatražili 1.000 dinara, tvrdeći da im novac treba "za pivo". Nesrećni čovek je, želeći da izbegne bilo kakav problem i nadajući se da će ga ostati na miru, posegnuo za novčanikom.

Međutim, umesto da uzmu novac i odu, usledila je eskalacija nasilja.

"Šutirali su ga u glavu dok je ležao na zemlji"

Čim je izvadio novčanik, mladići su ga iznenada oborili na beton.

"Nisu imali milosti. Čovek je pao, a oni su nastavili da ga šutiraju po telu i glavi. Nije imao nikakvu šansu da se odbrani od grupe koja je bila vidno agresivna," navodi izvor blizak istrazi.

pročitajte još

STRAVIČAN NAPAD NA VOŽDOVCU: Vozač 'citroena' nožem izbo vozača autobusa, policija u poteri za njim

Nakon što su ga pretukli, napadači su mu iz novčanika oteli oko 5.000 dinara, što je pet puta više nego što su prvobitno tražili, i pobegli s lica mesta ostavljajući povređenog čoveka na ulici.

Povređenom N. J. ukazana je lekarska pomoć zbog povreda glave i modrica koje je zadobio tokom napada. O svemu je odmah obaveštena policija, koja je pokrenula opsežnu potragu.

Stanovnici ovog dela grada su u strahu i zahtevaju hitnu reakciju nadležnih, ističući da se sve češće suočavaju sa bahatim ponašanjem maloletničkih bandi u večernjim satima.

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Politika

POVREĐENO NAJMANJE 5 POLICAJACA! Blokaderi nastavljaju da prave haos u Beogradu i Novom Sadu, situacija se komplikuje i u Pančevu

Politika

FASCINANTNI ROBOT LUKA DOČEKAO VUČIĆA: Predsednik najavio saradnju za budućnost, pa se našalio: Još samo kolo da nauči! (VIDEO)

Hronika

DRAMA U ZEMUNU! Pretučen dostavljač hrane: Presrela ga osmorica maskiranih muškaraca, pa ga oborili i šutirali

Politika

BLOKADERI NE PRESTAJU DA DIVLJAJU U NOVOM SADU: Vratili se u kampus po motke (VIDEO)

Hronika

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZBOG RAZBOJNIŠTVA: Pretukli muškaraca u Zemunu, pa mu uzeli telefon!

Društvo

JUTRO POSLE OLUJE! Evo kako je izgledala 'apokalipsa' u Beogradu: Potpuni potop, haos na ulicama, vozila plivaju (VIDEO)