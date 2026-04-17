MONSTRUOZNO PRIZNANJE UBICE TIKTOKERKE! Ognjen prvi put progovorio: Raskomadao sam Nou i zalio je kiselinom, plašio sam se zatvora!

Ognjen Dabetić, optužen za brutalno ubistvo tiktokerke Noe Milivojev (18) u julu 2023. godine, danas je pred Višim sudom u Beogradu po prvi put izneo sramnu odbranu. On je do detalja opisao kako je devojku usmrtio, a potom danima uništavao njeno telo u stanu u centru grada.

"Plašio sam se za sebe i svoju porodicu"

Dabetić je pred sudijama hladnokrvno priznao da je telo raskomadao kako bi prikrio zločin.

„Plašio sam se da ću završiti u zatvoru jer sam imao mrtvo telo u stanu. Prolazilo mi je kroz glavu šta će da mi rade tamo, šta će biti sa mojom porodicom i onda sam rešio da se oslobodim tela“, izjavio je optuženi.

On je priznao da je koristio nož, sonu kiselinu i izbeljivač, a jeziv je podatak da je dodatne količine hemikalija naručivao preko dostavnih službi dok je leš bio u kupatilu.

Haos u stanu: Prikazane fotografije užasa

U sudnici su prikazane uznemirujuće fotografije na kojima se vide delovi tela, krvava odeća, prazne flaše kiseline, ali i kablovi, seksualna pomagala i opšti nered u stanu gde je Noa mučena i ubijena. Prema optužnici, on ju je prvo povredio, a potom zadavio električnim kablom, da bi u tuš kabini nožem raskomadao telo i delove stavio u PVC kutije i bure, zalivši ih mešavinom kiselina i lekova.

Kobna "šljiva" na vratu bila okidač?

Optuženi je tvrdio da su on i Noa bili u emotivnoj vezi punoj droge i ljubomore. Kobne večeri, 17. juna, Noa je navodno došla kod njega i tokom odnosa primetila tragove noktiju i "šljivu" na njegovim grudima.

„Tada se potpuno izobličila, skočila je na mene sa nožem. Jedva sam uspeo da je zadržim. Bacio sam je na drugi krevet i otišao u toalet. Kad sam se probudio, bila je hladna“, ispričao je Dabetić svoju verziju događaja, tvrdeći da je nakon toga pet dana konzumirao narkotike pokušavajući da se ubije pre nego što je odlučio da uništi dokaze.

Veštaci: Motiv je "ubilačka motivacija" i seksualna frustracija

Iako odbrana tvrdi da je telo komadano samo radi prikrivanja zločina, tužilaštvo i veštaci ukazuju na mnogo mračniji profil. Veštaci su naveli da se radi o tzv. „ofanzivnom komadanju“ koje ukazuje na seksualnu frustraciju i ubilačku motivaciju počinioca. Stanje ostataka žrtve bilo je toliko loše da je delove tela bilo nemoguće u potpunosti identifikovati.

Dopunsko veštačenje

Dabetić, koji je nakon saobraćajne nesreće postao invalid i kreće se uz pomoć štake, priznao je da se godinama „sumanuto drogira“. Sudija je na kraju današnjeg ročišta naložila dopunsko veštačenje njegovog psihičkog stanja, a nastavak suđenja zakazan je za 29. maj.

Autor: D.S.