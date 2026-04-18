DRAMA U CENTRU BEOGRADA: Maskiran upao u prodavnicu, pa čekićem razbio kasu i odneo 200.000 DINARA! Policija traga za napadačem

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Prava drama odigrala se u jednoj prodavnici u Pop Lukinoj ulici u centru Beograda, kada je u nju upao maskirani muškarac i počeo da preti zaposlenima.

Kako se saznaje, razbojnik je prišao kasiru i zapretio mu da će ga udariti čekićem koji je nosio sa sobom. Uplašeni radnik se odmah udaljio od kase, što je napadač iskoristio za brutalni prepad.

Razbio kasu pred prestravljenim radnicima

Muškarac, koji je na licu nosio hiruršku masku kako bi sakrio identitet, prišao je kasi i pred očima zaposlenih počeo da je razbija čekićem.

Nakon što je uspeo da otvori kasu, on je iz nje izvukao oko 200.000 dinara i pobegao u nepoznatom pravcu.

Kamere snimile napad

Kompletan incident zabeležile su nadzorne kamere unutar prodavnice. Policija je odmah izašla na lice mesta, izvršila uviđaj i izuzela snimke koji bi trebalo da pomognu u identifikaciji i lociranju razbojnika.

Potraga za napadačem je u toku.

Autor: D.S.

