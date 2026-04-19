HTEO DA UPLATI TIKET, OBEZBEĐENJE GA SPREČILO - ONDA JE POTEGAO PIŠTOLJ! Detalji pucnjave u kladionici u Mirijevu - Godinama mu bio ZABRANJEN ULAZAK

U jednoj kladionici u Mirijevu sinoć je došlo do pucnjave i tuče u kojoj su povređena dva radnika obezbeđenja.

Do sukoba je došlo oko 18 sati, a policija je muškarca koji je pucao zatekla na mestu napada i odmah ga uhapsila.

Do rasprave ispred kladionice je došlo jer obezbeđenje nije pustilo M. J. (44) da uđe u lokal, a on je nešto kasnije izvadio pištolj i upucao radnika obezbeđenja A. M. (20) u nogu. Ranjeni mladić uspeo je da pobegne sa mesta pucnjave, a potom je pozvao pomoć.

Naime, M. J. je došao u kladionicu oko sat i po vremena ranije, želeći da uplati tiket, ali su radnici pozvali obezbeđenje kako bi ga udaljilo jer mu je u tu kladionicu godinama zabranjen ulazak, najverovatnije zbog prethodnih incidenata. Nakon što mu je ulazak zabranjen, M. J. je otišao, a potom se oko 18 sati vratio naoružan i tada je došlo do pucnjave.

Nakon što je ranio mladog pripadnika obezbeđenja, došlo je do tuče ispred kladionice, a M. J. je pištoljem udario drugog radnika obezbeđenja u glavu.

Hitna pomoć prevezla je oba radnika obezbeđenja sa lokacije na koju su se udaljili u bolnicu, gde im je pružena dalja medicinska nega, a policija je uhapsila M. J, koji je kod sebe i dalje imao pištolj i to sa metkom u cevi, spreman da ponovo zapuca.

Istragu o događaju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, a M. J. će na teret najverovatnije biti stavljena krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Autor: S.M.