AKTUELNO

Hronika

Detalji saobraćajke u kojoj je preminula beba: Hitno je u inkubatoru vozili za Kragujevac kad se dogodio udes

Izvor: Kurir.rs, Foto: RINA ||

Velika tuga od jutros je obavila Kragujevac kada je saopšteno da je beba,koja je povređena u udesu u vozilu Hitne pomoći, preminula nakon što je sanitet u kom je ona bila imao saobraćajnu nesreću!

Prema informacijama, sanitetsko vozilo iz Čačka jutros se u ranim jutarnjim časovima uputilo prema UKC Kragujevac. Ambulantno vozilo prevozilo je bebu u inkubatoru, u pratnji lekara neonatologa.

U 7.45 sati u naselju Korićani, na samom ulazu u Kragujevac, dogodila se saobraćajna nesreća.


- Ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac (Hitna pomoć) preuzela je bebu i lekara i prevezla ih do neonatologije Pedijatrijske klinike u Kragujevcu. Beba, koje je inače bila u teškom stanju, je reanimirana - kaže za Kurir dr Gorica Srećković, zamenica direktora Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac.

Podsetimo, u kragujevačkom naselju Korićani došlo je do tragedije kada je preminula beba, koja je vozilom Hitne pomoći transportovana do bolnice.

- Beba je bila u teškom zdravstvenom stanju i vozilom Hitne transportovali su je u bolnicu. Međutim, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo upravo to sanitetsko vozilo koje je prevozilo bebu - kaže izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

Autor: S.M.

#Beba

#Kragujevac

#Nesreća

#inkubator

#udes

