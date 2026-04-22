NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA KOD ZLATIBORA: Muškarac iskrvario do smrti u svom domu, meštani otkrili detalje

J.M. (67) iz zlatiborskog sela Šljivovica iskrvario je do smrti nakon što je sam sebi slučajno prerezao arteriju na nozi.

Prema prvim informacijama, Jakov je živeo sam, a nesreća se dogodila u njegovom domaćinstvu.

Nesrećni čovek, kako nam kažu meštani, živeo je sam, ali je bio vredan domaćin.

- Izašao je u dvorište da iseče neka manja debla sa motornom testerom. Verovatno mu se jedno deblo izmaklo, pa je u tom momentu zakačio nogu motornom testerom. Krenula je krv, on je isključio testeru i došao u kuću. Pokušao je da peškirom zaustavi krvarenje, ali nije uspeo. Nije uspeo čak da pozove pomoć - pričaju komšije.

Sutradan ga je našao komšija u lokvi krvi. On je video trag krvi u dvorištu do kuće. U kući je našao beživotno telo.

- Lekari iz hitne pomoći koji su došli rekli su da mu verovatno niko ne bi mogao ni pomoći, da mu ne bi bilo spasa, jer je presekao arteriju na nozi – kaže jedna komšinica.

Jakov je sahranjenn na lokalnom groblju.

Autor: Iva Besarabić