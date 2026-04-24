Ugrozio životnu sredinu: Hapšenje u Loznici zbog nepropisne eksploatacije, peska i šljunka

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala i Policijske uprave u Šapcu, u saradnji sa republičkom vodnom, poljoprivrednom, inspekcijom za zaštitu životne sredine i službenicima Zavoda za zaštitu prirode, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, uhapsili su Ž. P. (1964) iz Loznice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine i oštećenje životne sredine.

Kako se sumnja, Ž. P. je bez dozvola nadležnih organa i suprotno Rešenju republičke vodne inspekcije organizovao eksploataciju i separaciju mineralnih sirovina, peska i šljunka, u priobalju reke Drine i Jadar u mestu Lešnica, čime je stvorio više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom i na taj način oštetio životnu sredinu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

POVEZANE VESTI

Hronika

HAPŠENJE U LOZNICI: Četiri godine tajno iskopavao pesak i šljunak iz Drine i Jadra pa bez dozvole skladištio ulje u blizini reke

Hronika

HAPŠENJE U SUBOTICI! Unosio opasne materije u Srbiju, bez dozvole se bavio preradom (FOTO)

Hronika

U DŽEP STAVIO 34 MILIONA! Uhapšen muškarac (67) iz Aleksinca: BEZ DOZVOLE eksploatisao pesak i šljunak iz Južne Morave

Hronika

NOVA AKCIJA BORBE PROTIV KORUPCIJE Priveden inspektor za zaštitu životne sredine

Hronika

FILMSKA AKCIJA POLICIJE KOD SЈENICE! Otkriven taјni bunker u kamionu: Ovo јe vredelo MILIONE (FOTO)

Hronika

OTKRIVENA ILEGALNA KLANICA I U NJOJ SKORO 2 TONE MESA! Užas u Subotici: Hitno reagovala policija