DRVO PALO I UBILO MUŠKARCA (41) Tragedija na Jadovniku

Muškarac star 41 godinu nastradao je na planini Jadovnik prilikom seče drveta. Istraga će utvrditi okolnosti nesreće.
Muškarac (41) nastradao je danas na planini Jadovnik tokom radova u šumi, kada je na njega palo drvo koje je prethodno posekao.
- Nesreća se dogodila prilikom obavljanja redovnih poslova seče, a drvo je, iz za sada neutvrđenih razloga, palo direktno na radnika i usmrtilo ga na licu mesta - potvrdjeno je za agenciju RINA.
Nastradali muškarac bio je zaposlen u firmi koja se bavi drvoprerađivačkom industrijom.
O tačnim okolnostima koje su dovele do ove teške nesreće izjasniće se nadležni državni organi nakon sprovedene istrage.
