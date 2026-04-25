HAOS NA IRIŠKOM VENCU: Otkačila se prikolica, cisterna završila van puta: Saobraćaj obustavljen! (FOTO)

Na deonici puta Novi Sad–Ruma, na Iriškom vencu, došlo je do sudara kamiona i cisterne nakon što se otkačila prikolica. Saobraćaj je obustavljen, a na terenu su ekipe vatrogasaca i policije

Danas je došlo do nezgode na Iriškom vencu, u smeru od Novog Sada ka Rumi, zbog čega je obustavljen saobraćaj na ovoj deonici puta.

Naime, kako prenosi Instagram stranica "192_rs" sa jednog kamiona se otkačila prikolica, koja je udarila u drugi kamion sa cisternom.

- Kamion koji je vukao cisternu je delimično sleteo sa puta, a na kamionu sa kog se otkačila prikolica je probijen rezervoar, iz kog curi dizel, dok iz cisterne srećom nema curenja - navodi stranica.



Trenutno nema informacija o tačnom uzroku nezgode, kao ni o stanju učesnika.

Na terenu je više ekipa vatrogasaca, kao i policija.

Autor: D.Bošković