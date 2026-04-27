ČETVRTA ŽRTVA STRAVIČNE NESREĆE NA AUTO-PUTU KOD RUME: Preminuo mladić, vozač 'golfa' koji je bio u bolnici u Sremskoj Mitrovici!

Tri osobe su, podsetimo, preminule na mestu.

Mladić (24) koji je bio za volanom automobila "golf" u koji se danas oko 13 sati na auto-putu Ruma-Šabac, kod skretanja za Hrtkovce, zakucao "ford", preminuo je u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici!

On je četvrta žrtva tešeke saobraćajne nesreće, pošto je troje ljudi preminulo na mestu jezivog sudara.

- Mladić je sanitetom bio prevezen u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici. Povrede su bile teške i on je preminuo - potvrđeno je u bolnici.

Podsetimo, sumnja se da je do stravičnog sudara došlo kada je vozač "forda" uleteo u kontrasmer na auto-putu i direktno se zakucao u automobil "golf". Na licu mesrta preminule su tri osobe.

- "Ford" je išao brzo, 130 na sat - rekli su očevici.

Autor: A.A.