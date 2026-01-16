AKTUELNO

U LANČANOM SUDARU NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI IMA MRTVIH: Novi detalji stravične nesreće kod Lučana (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Javni servis, Foto: Foto/RINA ||

Na auto-putu Miloš Veliki kod Lučana jutros se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo devet putničkih vozila i jedan kamion, a prema poslednjim informacijama, jedna osoba je preminula, dok su tri osobe zadobile povrede.

Nakon lannačnog sudara iz Opšte bolnice u Čačku za Javni servis naveli su da je, od četvoro povređenih, 57-godišnji muškarac u međuvremenu podlegao povredama. Kako su dodali, dve ženske i jedna muška osoba su stabilnih parametara i kod njih je u toku dijagnostika.

Trenutno je na snazi obustava saobraćaja na deonici od Lučana ka Požege. Vozačima se preporučuje da koriste pravac preko Ovačar Banje.

HOROR SCENE! POGLEDAJTE PRVE SNIMKE SA MESTA NESREĆE NA 'MILOŠU VELIKOM': Teško je prebrojati uništene automobile, četiri osobe povređene (VIDEO+FOTO)

Autor: Marija Radić

