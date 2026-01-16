U LANČANOM SUDARU NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI IMA MRTVIH: Novi detalji stravične nesreće kod Lučana (FOTO+VIDEO)

Na auto-putu Miloš Veliki kod Lučana jutros se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo devet putničkih vozila i jedan kamion, a prema poslednjim informacijama, jedna osoba je preminula, dok su tri osobe zadobile povrede.

Nakon lannačnog sudara iz Opšte bolnice u Čačku za Javni servis naveli su da je, od četvoro povređenih, 57-godišnji muškarac u međuvremenu podlegao povredama. Kako su dodali, dve ženske i jedna muška osoba su stabilnih parametara i kod njih je u toku dijagnostika.

Trenutno je na snazi obustava saobraćaja na deonici od Lučana ka Požege. Vozačima se preporučuje da koriste pravac preko Ovačar Banje.

Autor: Marija Radić