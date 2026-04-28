MASAKR KOD SOMBORA! Brat presudio rođenom bratu, pa pokušao samoubistvo: Zatečeni u lokvi krvi na podu porodičnog doma!

Krvavi obračun poznate porodice iz Stapara zgrozio je javnost. Dok se jedan brat nalazi u mrtvačnici, drugom se lekari bore za svaku sekundu života nakon jezivog pokušaja da presudi sebi!

Mirno selo Stapar kod Sombora jutros je probudila stravična vest o porodičnoj tragediji. Prema nezvaničnim informacijama, u jednoj porodičnoj kući došlo je do krvavog obračuna u kojem je, kako se sumnja, stariji brat ubio mlađeg, a potom pokušao da izvrši samoubistvo.

Policija je po pozivu zatekla jeziv prizor na podu kuće – dva nepomična tela u lokvi krvi. Iako se u prvi mah mislilo da su obojica mrtvi, lekari su ustanovili da jedan od njih i dalje daje znake života.

"Jedno lice (53) je preminulo na licu mesta, dok je drugo (58) u kritičnom stanju. Iako je ležao bez svesti, lekari su uspeli da uoče znake života i on je hitno transportovan u bolnicu gde mu se doktori bore za život", navodi izvor blizak istrazi.

Reč je o braći R. T. i S. T., koji su u selu važili za imućne i situirane ljude. Komšije su u šoku, jer ništa nije slutilo na ovakav brutalan ishod. Motiv ove nezapamćene tragedije i dalje je nepoznat, a policijski uviđaj na licu mesta trajao je satima kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do zločina.



Autor: D.S.