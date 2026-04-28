'DELOVAO JE POMAHNITALO, TETURAO SE... A ONDA SAM ZATEKAO KOMŠIJU' Stravični detalji ubistva vojnog penzionera na Novom Beogradu

Stariji čovek, navodno vojni penzioner, pronađen je u donjem vešu i majici i sa teškim povredama u garaži na Novom Beogradu.

Podsetimo, stravičan zločin dogodio se na Novom Beogradu, gde je, kako se sumnja, stariji muškarac ubijen u garaži sopstvene zgrade, odmah nakon što je ušao da parkira svoj automobil marke Suzuki.

Prema rečima očevica, osumnjičeni mlađi muškarac navodno je sačekao žrtvu da uđe u garažu, a potom ušao za njim.

Posle nekoliko minuta, kako dodaje, iz garaže je izleteo u automobilu ubijenog.

- U to vreme sam video mlađeg muškarca kako izlazi iz garaže u kolima starca. Delovao je potpuno pomahnitalo, teturao se i bacao neke papire iz auta. Posle sam nesrećnog dedu zatekao u donjem vešu i majici - ispričao je jedan očevidac.

Kako se sumnja, nakon zločina na Novom Beogradu osumnjičeni se vozeći automobil žrtve, zakucao u suprotnu stranu garaže. Posle sudara se odvezao u nepoznatom pravcu.

Policija je odmah po prijavi blokirala područje i pokrenula intenzivnu potragu za osumnjičenim, dok se utvrđuju sve okolnosti brutalnog ubistva koje je uznemirilo stanare ovog dela grada.

Motiv zločina za sada nije poznat, a istraga je u toku.

Komšije za Kurir za njega kažu da je ubijeni čovek bio fin i uvek se pristojno javljao u prolazu.

- To je čovek koji je uvek bio u odelu, lepo odeven i kulturan. Čovek je vojni penzioner, u ovoj zgradi je živeo sam, ali koliko znamo nikada nije imao nekih problema - rekao je jedan stanar za Kurir.

Autor: A.A.