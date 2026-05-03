PREKINUT PROGRAM NA SVIM TELEVIZIJAMA: Obeležavamo treću godišnjicu masakra u Ribnikaru, tog 3. maja sve je stalo tačno u 8 i 40 sati

U 8 i 40 sati, emitovanje programa na svim televizijama u Srbiji prekinuto je kako bi počelo obeležavanje godišnjice tragičnog događaja.

Na taj način, mediji su se pridružili građanima u odavanju pošte žrtvama i podsećanju na jedan od najtežih dana u novijoj istoriji zemlje. Navršile su se tri godine od 3. maja, datuma koji je zauvek ostao urezan u kolektivno sećanje.

Tog jutra, u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, učenik sedmog razreda izvršio je oružani napad u prostorijama škole.

U tom tragičnom događaju život je izgubilo devet učenika i radnik obezbeđenja, dok je još petoro đaka ranjeno, zajedno sa nastavnicom istorije. Ovaj zločin duboko je potresao porodice stradalih, ali i čitavo društvo, koje se i danas suočava sa posledicama tragedije.

