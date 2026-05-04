APARAT ZA KAFU ZAPALIO STAN, NASTRADALA ŽENA: Oglasili se stanari zgrade na Voždovcu, telo nađeno u kuhinji

Komšije žene S. B. (77) koja je u subotu 2. maja izgubila život u stravičnom požaru koji je oko 04:45 časova izbio u stanu u Zaplanjskoj ulici na Voždovcu, progovorile su o dramatičnim trenucima kada je vatra buknula u zgradi.

Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, požar je brzo lokalizovan, čime je sprečeno širenje plamena na ostale stanove, iako je, nažalost, intervencija imala tragičan ishod, iz stana je izvučeno telo starije žene.

- Sin mi živi na trećem spratu. Krenuo je na pecanje i video da je izbio požar na visokom prizemlju. Uleteo je kod nas i počeo da viče: "Požar, požar!".Odmah smo pozvali vatrogasce - priča komšija poginule žene.

Kako objašnjava, vatrogasci su pronašli telo žene u kuhinji i rekli da je preminula zbog trovanja dimom, ugušila se.

- Požar je izazvao aparat za kafu. Žena se slabo kretala, poslednjih nekoliko meseci retko je izlazila. Sad treba da joj stigne sin iz Amerike - dodaje komšija.

Inače, na ulazu u zgradu i na samim vratima stana u kom je izbio požar i dalje su vidljivi tragovi gareži, a na licu mesta su i dalje razbacane nagorele stvari koje svedoče o drami koja se u subotu odigrala u ranim jutarnjim satima.

Telo nesrećne žene je nađeno u kuhinji, a po nalogu nadležnih organa, poslato je na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

O ovom događaju je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo.

Autor: Marija Radić