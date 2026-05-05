UŠAO U APOTEKU I UKRAO SVE PARE IZ KASE! Krađa u Novom Pazaru - policija traga za lopovom

Izvor: RINA

U strogom centru Novog Pazara, na prostoru popularne Robne pijace, danas oko 16 časova dogodila se krađa kada je za sada nepoznati počinilac upao u poljoprivrednu apoteku i odneo sav novac iz kase.

- Koristeći nepažnju radnika, nepoznato lice je neometano ušlo u prostorije poljoprivredne apoteke. Lopov je direktno prišao mestu gde se držao novac, otuđio određenu sumu i napustio objekat pre nego što je iko uspeo da interveniše. Incident se odigrao brzo, a počinitelj je uspeo da pobegne sa lica mesta - kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Za sada nije precizirano o kolikom iznosu novca je reč, ali je potvrđeno da je krađa izvršena bez upotrebe sile ili pretnje.

Odmah nakon što je primećeno da novac nedostaje, o slučaju je obaveštena policija.

Pripadnici policijske uprave izašli su na teren kako bi izvršili uviđaj i prikupili dokaze koji bi mogli dovesti do identifikacije počinioca.

Policija intenzivno traga za NN licem koje se sumnjiči za ovo krivično delo.

Autor: A.A.

