Hapšenje zbog krađe bakra u Kruševcu, šteta 300.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su S. M. (27) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio četiri krivična dela teška krađa.

On se sumnjiči da je, u periodu od 1. do 5. maja ove godine, obijao objekte u kojima se skladište otpadne sirovine i krao bakar.

Na ovaj način je, kako se sumnja, vlasnicima preduzeća pričinio materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 300.000 dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

