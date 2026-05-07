DRAMA U OBRENOVCU: Dečak (14) sav krvav ušao u školu! Brutalno pretučen, majka kaže da su ga napadači pratili

- Njih četvorica, jedan mu je prišao i rekao: "Moraš da kreneš sa nama". On je rekao: "Ne, moram na časove, počinje mi nastava". U tom momentu su oni njega gurnuli uz ogradu ili zid, šta već, i onda je krenulo udaranje od strane njih više - reči su majke deteta (14) iz okoline Obrenovca koje je pretučeno 27. aprila.

Tokom napada, dečak je, između ostalog, zadobio 7 udaraca pesnicom u glavu i grudni koš, iako su, kako kažu roditelji, napadači znali da je astmatičar. Sa povredama, dete je nastavilo put škole.

- On se vratio u školu, sav krvav, ušao je u školu, otišao do toaleta, oprao se, prisustvovao prvom času i kada je na drugom času nije mogao da radi fizičko od bolova jer su već krenule i jače vrtoglavice i sve, onda je priznao nastavniku, na nastavnikovo insistiranje iz kog razloga ne radi fizičku nastavu, onda je on priznao da je imao sukob, odnosno da su ga napali njih četvorica, što su potvrdile i devojčice iz njegovog razreda - kaže za "Blic" majka pretučenog dečaka.

Nastavnik je o svemu obavestio pedagoga koji je razgovarao sa napadnutim dečakom iz okoline Obrenovca. Međutim, pošto napadači ne idu u školu, ona nije imala nikakav mehanizam da dečaka zaštiti.

- To je bukvalno dvorište pored škole, na putu ka školi, ali nije da se desilo u samom dvorištu škole, škola bi mnogo jači uticaj imala. Ovako nije u mogućnosti jer se nije desilo u školskom dvorištu - navodi ona.

Pretnje trajale 2 meseca

Svemu ovome prethodile su pretnje koje su trajale 2 meseca. Početak sukoba, kako se sumnja, leži u nesuglasicama u vezi sa devojkom. O svemu tome dečak je ćutao.

- Poznanici su, ali se ne druže. Upoznati su i da je moj sin imao od decembra 2 smrti u porodici, baba i deda su mu preminuli i to je razlog zašto moje dete meni nije reklo da 2 meseca već oni njemu prete. I to je odgovorio pedagogu: "Ne, ne". Nikad ga je pitala: "Zašto si ćutao 2 meseca?" I on je odgovorio: "Zato što su baba i deda preminuli i ne želim da stvaram roditeljima dodatni stres". To su deca koja su svi između 16 i 18 godina. Niko od njih ne ide u školu, više puta su izbacivani, poznati su policiji već kao neki, da kažem, delikventi. Policija je bila u selu, na mestu gde žive, uzela im je izjavu, kažem, potvrdilo se da moje dete govori istinu. Pokušali su da opovrgnu sve to, međutim, na kraju se ispostavilo da je sve istina i da je više njih napalo moje dete, bez razloga. Uzeta je izjava, ali ja taj zapisnik nisam pročitala, niko mi nije dao, niti sam potpisala, niti sam videla, niti bilo ko od nas. Ja sam zvanično u MUP-u Obrenovac predala molbu da mi se izda zapisnik - ističe zabrinuta majka.

Kao dokazni materijal, kaže majka, mogli bi se iskoristiti i snimci nadzornih kamera.

- Škola kao škola će sačuvati snimke gde se vidi da dete krvavo ulazi u školu. Što se tiče prodavnice koja ima nadzorne kamere i na kojoj sve može da se vidi, ja sam im poslala mejl, rekli su da su prosledili nadležnoj službi da se taj dan sačuvaju ti snimci od tog dana. E sad, šta će dalje biti, oni ništa ne mogu bez naloga tužioca - navodi naša sagovornica.

Policija utvrđuje činjenično stanje

Pošto su svi sem jednog osumnjičenog maloletni, predmet preuzima Više javno tužilaštvo u Beogradu, objasnili su nam u Tužilaštvu u Obrenovcu.

"Obaveštavamo vas da Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu ne postupa u vezi sa događajem od 27. 04. 2026. u kome je, prema vašim navodima, maloletno lice napadnuto dok se kretalo na relaciji između prodavnice i Poljoprivredno-hemijske škole", navodi se.

U Višem javnom tužilaštvu nezvanično smo saznali da im policija predmet još nije prosledila. Iz MUP navode da su policijski službenici preduzeli sve mere iz svoje nadležnosti i da se nastavlja sa utvrđivanjem činjeničnog stanja i eventualnim procesuiranjem odgovornih lica u skladu sa zakonom.

- Ono što znam da je meni advokat rekao je da više moje dete ne daje nikakav iskaz bez prisustva advokata, jer se već desilo dosta propusta. Samim tim što mi nisu dali zapisnik, to je prvi propust, samim tim što je dete ispitivano bez psihologa i bez nadležnog organa koji radi sa maloletnicima. To je već drugi propust, ima tu niz propusta, iz tog razloga advokat zahteva da on bude prisutan. Moji su koraci da preduzmem sve što je u mojoj moći da zaštitim moje dete. Obzirom da moje dete je pod strahom, da se plaši da ide u školu, da se noću kasno vraća iz druge smene, moja dužnost kao roditelja je da svoje dete zaštitim - ističe majka.

Napadnuti dečak u prisustvu roditelja i advokata sledeći iskaz trebalo bi da da u ponedeljak.

Autor: S.M.