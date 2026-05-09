PRETILI MUŠKARCU, PA MU ISEKLI GUME! Uhapšena dvojica muškaraca zbog ugrožavanja sigurnosti u Vrnjačkoj Banji

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M. M. (27) i B. D. (35), obojicu iz Vrnjačke Banje, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti u saizvršilaštvu.

Sumnja se da je M. M. u ranijem periodu upućivao ozbiljne pretnje četrdesetogodišnjem muškarcu, a zatim angažovao B. D. koji je oštećenom na parking prostoru u Vrnjačkoj Banji oštetio putničko vozilo, tako što je oštrim predmetom iseckao gume na njegovom automobilu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: Pink.rs