AKTUELNO

Hronika

PRETILI MUŠKARCU, PA MU ISEKLI GUME! Uhapšena dvojica muškaraca zbog ugrožavanja sigurnosti u Vrnjačkoj Banji

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M. M. (27) i B. D. (35), obojicu iz Vrnjačke Banje, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti u saizvršilaštvu.

Sumnja se da je M. M. u ranijem periodu upućivao ozbiljne pretnje četrdesetogodišnjem muškarcu, a zatim angažovao B. D. koji je oštećenom na parking prostoru u Vrnjačkoj Banji oštetio putničko vozilo, tako što je oštrim predmetom iseckao gume na njegovom automobilu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: Pink.rs

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (19) NA PALILULI ZBOG UGROŽAVANJA SIGURNOSTI: Sumnjiči se da je uperio nož prema muškarcu (43)

Hronika

U FRIŽIDERU ČUVALI 2 KILE KOLAČA SA MARIHUANOM! Uhapšena dvojica Novosađana zbog prodaje narkotika (FOTO)

Hronika

MUP SE OGLASIO! Ovo su detalji otmice dečaka u Obrenovcu: Uvukli ga u kola, pa PRETUKLI

Hronika

PRETILI BATINAMA I UCENJIVALI KRALJEVČANINA DA IM DA 2.000 EVRA: Hapšenje zbog iznude

Hronika

SAOBRAĆAJKA NA MAGISTRALNOM PUTU KA VRNJAČKOJ BANJI: Povređeno dvoje ljudi

Hronika

MUP SE OGLASIO O JEZIVOM ZLOČINU U ČAČKU: Uhapšena trojica muškaraca, nasmrt pretukli sugrađanina (58)