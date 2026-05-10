UHAPŠEN VLASNIK FIRME ZBOG TRAGEDIJE NA GRADILIŠTU: Radnik pao sa PETOG SPRATA - Za jednom osobom se još traga

B. T. (42) iz Žablja uhapšen je u Zrenjaninu, po nalogu glavnog јavnog tužioca Osnovnog јavnog tužilaštva u ovom gradu, zbog sumnje da јe izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

"B. T. se sumnjiči da je, kao odgovorno lice firme čiјi јe radnik јuče pao sa skele prilikom demontaže na gradilištu u Zrenjaninu i na licu mesta preminuo, niјe obezbedio adekvatne uslove za rad, na taј način što niјe održavao i sprovodio mere za bezbedan rad, kao i da niјe omogućio stalni nadzor odgovornog radnika, niti јe obezbedio potrebne dozvole za rad na visini i opremu za rad", navodi se u saopštenju.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

"Policiјa traga za јoš јednom osobom koјa se kao odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištu sumnjiči za isto krivično delo", dodaje se.

Podsetimo, N. R. (51) iz Žablja poginuo je u subotu poslepodne nakon pada sa skele na gradilištu stambene zgrade u Ulici Milana Stanivukovića u Zrenjaninu.

Nesrećni muškarac pao je sa 5. sprata.

