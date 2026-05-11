STRAVIČNA SAČEKUŠA NA VOŽDOVCU: Napadači šipkama i bakljama pretukli tinejdžere, u toku potraga

U teškom incidentu koji se dogodio sinoć na Voždovcu, dvojica maloletnika brutalno su pretučena od strane grupe nasilnika koja je nakon napada pobegla sa lica mesta.

Kako se saznaje, pretučeni su - A. P. (16) i L. D. (17).

Prema informacijama iz istrage i naknadnim pregledom video nadzora, utvrđeno je da su dečaci stajali na trotoaru kada su se pored njih zaustavila dva vozila – "ford" i "fiat doblo".

Iz automobila je izletela grupa mladića koja je odmah nasrnula na maloletnike. Napadači su koristili šipke, kaiševe i baklje, navodi Telegraf.rs.

Žrtvama je zadato više udaraca u predelu glave i tela, a napadači su se nakon krvavog pira vozilima udaljili u nepoznatom pravcu.

Deca hitno hospitalizovana

Obojica povređenih tinejdžera imaju vidne povrede i žalili su se na jake bolove po celom telu. Ekipe Hitne pomoći su odmah reagovale.

A. P. je prevezen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, a L. D. je zbrinut u Urgentnom centru.

Policija traga za napadačima

Na mestu događaja pronađeni su tragovi krvi, kao i predmeti kojima su dečaci tučeni.

Policija intenzivno traga za učesnicima ovog napada i vozilima bez oznaka koja su zabeležile kamere. Motiv ovog zverskog napada na dvojicu maloletnika za sada nije poznat.

