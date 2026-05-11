Zora Dobričanin ŠOKIRANA: Otac dečaka ubice je OPASNA OSOBA, ovo nikad nisam doživela!

Zastupnik porodca oštećenih, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, danas je, posle suđenja roditeljima masovnog maloletnog ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" otkrila da je od optuženog doživela ozbiljno zastrašivanje, kakvo, kako tvrdi, do sada nikada nije doživela u sudnici.

Današnje suđenje pred Višim sudom u Beogradu trajalo je nešto više od pet sati, a Dobričanin Nikodinović je izjavila i da se "konačno približavamo kraju suđenja" i dodala.

Naime, kako je navela, o svemu što se desilo obavesila sudsko veće. Ona, je, kako je navela u izjavi, doživela zastrašivanje, zbog čega oca dečaka ubice smatra vrlo opasnom osobom.

Kako je navela, pritiske i neprijatnosti, prema njenim rečima, punomoćnici oštećenih trpe tokom čitavog postupka, ali da je današnje ponašanje oca dečaka ubice ostavilo posebno težak utisak.

- To što doživljavamo mi kao punomoćnici oštećenih traje sve vreme i to je apsolutno neprihvatljivo i nepodnošljivo. Kakvo je ponašanje branilaca, to neću ovde da komentarišem, ali to lično što sam od okrivljenog danas doživela smatram ozbiljnim zastrašivanjem i pretnjom - kazala je ona.

Na pitanje da pojasni na koji način je, kako tvrdi, bila zastrašivana, advokatica nije želela da iznosi dodatne detalje, ali je poručila da ima pravo da o svom osećaju javno govori.

- Zato što se njemu ne dopada što bilo ko njemu bilo šta govori u javnosti, što bilo ko u javnosti govori bilo šta vezano za ovaj događaj. To je moj problem, jer sam obeležena kao neko ko je očigledno za njih najopasniji u smislu reči koje izgovara. Videla sam taj stav, taj pogled i te reči. To je zaista zastrašujuće i ja to tako osećam - rekla je Dobričanin.

Pred Višim sudom u Beogradu danas je nastavljeno ponovljeno suđenje roditeljima maloletnog dečaka koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Otac dečaka ubice danas je sproveden iz pritvora, dok je majka dečaka ubice u sud došla sa svojim advokatima. Ročištu su prisustvovali i roditelji ubijene dece, kao i članovi porodica ranjenih učenika, koji su i ovog puta potpuno iscrpljeno mapustili sudnicu nakon višesatnog procesa.

