AKTUELNO

Hronika

ZAPALIO SE U KOLIMA NAKON ŠTO JE PRIJAVLJEN ZA NASILJE U PORODICI?! Horor na putu Čačak - Požega: Vatrogasci na licu mesta, muškarac hitno prevezen u bolnicu (FOTO)

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Tokom dana na magistralnom putu Čačak - Požega u mestu Pakovraće došlo je do teške saobraćajne nezgode kada se, prema prvim nezvaničnim informacijama, muškarac u automobilu polio benzinom i zapalio.

- Vozilo "dacia" se brzo pretvorilo u buktinju. Vatrogasci su stigli na lice mesta i uspeli da izvuku muškarca, koji je nakon toga transportovan u Opštu bolnicu. Kako smo čuli od ljudi koji su bili tu, muškarac se polio benzinom nakon što je prijavljen za porodično nasilje, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Opšta bolnica u Čačku još uvek se nije oglašavala povodom njegovog zdravstvenog stanja.

Autor: A.A.

#Automobil

#Nasilje

#Porodica

#Požar

#Požega

#Vatra

#Vatrogasci

#Čačak

POVEZANE VESTI

Hronika

Automobil na krovu nasred magistrale: Teška nesreća na putu Čačak - Požega

Hronika

Žestok sudar u Tučkovu, ima povređenih: Saobraćaj u prekidu na magistralnom putu Požega - Čačak

Hronika

ZAPALIO SE KAMION U OVČARSKO-KABLARSKOJ KLISURI Vozač teretnjaka na vreme izašao iz kabine

Hronika

Haos kod Čačka: Zapaljena cisterna uletela ljudima u dvorište, za dlaku izbegnuta prava tragedija

Hronika

AUTOMOBIL POTPUNO SMRSKAN! Prva slika s mesta nesreće kod Prijepolja: Zakucao se u parkirani kamion i POGINUO

Hronika

Koji baksuz moraš biti da ti se desi ovako nešto?! Čoveku u Čačku otpao retrovizor sa kola i pogodio ženu! Evo kako je ona