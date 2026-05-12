ZAPALIO SE U KOLIMA NAKON ŠTO JE PRIJAVLJEN ZA NASILJE U PORODICI?! Horor na putu Čačak - Požega: Vatrogasci na licu mesta, muškarac hitno prevezen u bolnicu (FOTO)

Tokom dana na magistralnom putu Čačak - Požega u mestu Pakovraće došlo je do teške saobraćajne nezgode kada se, prema prvim nezvaničnim informacijama, muškarac u automobilu polio benzinom i zapalio.

- Vozilo "dacia" se brzo pretvorilo u buktinju. Vatrogasci su stigli na lice mesta i uspeli da izvuku muškarca, koji je nakon toga transportovan u Opštu bolnicu. Kako smo čuli od ljudi koji su bili tu, muškarac se polio benzinom nakon što je prijavljen za porodično nasilje, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Opšta bolnica u Čačku još uvek se nije oglašavala povodom njegovog zdravstvenog stanja.

