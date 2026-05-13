Velika akcija policije: U Skoplju uhapšen još jedan Srbin - Sumnja se da je planirao naručeno ubistvo (FOTO)

U velikoj akciji srpske i policije Severne Makedonije, u Skoplju je uhapšen S. M. (42), a prema pisanju makedonskih medija, uhapšene su još dve osobe.

Kako tvrde lokalni mediji, reč je o još jednom državljanu Srbije i jednom muškarcu iz Severne Makedonije, a koji se kao i S. M. sumnjiče da su planirali naručeno ubistvo u Skoplju.

"Prilikom pretresa stana i drugih prostorija u Skoplju gde je boravio S. M., pronađena je lična karta drugog lica izdata od strane Republike Srbije, crna taktička uniforma, vojni nož, manja količina marihuane, pištolj marke CZ i municija. Kako se sumnja, S. M. je u prethodnom periodu ilegalnim putem prešao na teritoriju Severne Makedonije i u toj zemlji, sumnja se, planirao izvršenje teških krivičnih dela za račun članova kriminalne grupe kojoj pripada, najverovatnije krivično delo ubistvo ", saopšteno je ranije iz MUP Srbije.

Makedonski mediji navode da je S. M. bio organizator likvidacije osobe, čiji identitet nije otkriven.

"Sumnja se da je S. M. bio glavna figura u pripremi naručenog ubistva u Skoplju. Pronađen je i uhapšen u "štek stanu". Po nalogu suda, izvršeni su pretresi na više lokacija u Skoplju - navode i dodaju da operativne informacije ukazuju da je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi koja je imala zadatak da u prestonici susedne države izvrši ubistvo.

"Istražni organi rade na identifikaciji potencijalne mete, kao i pojedinaca koji su pružali logističku podršku osumnjičenima tokom boravka u Severnoj Makedoniji", navode oni.

