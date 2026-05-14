MLADIĆ POZNAVAO SVOJE DŽELATE! Prvi SNIMCI sa mesta jezive LIKVIDACIJE u Obrenovcu - Napravili mu sačekušu zbog neizmirenih dugova, pa ga svirepo UBILI (VIDEO)

Istraga brutalnog ubistva mladića M.G. (29), koji je usmrćen sinoć u Ulici Ljube Nenadovića u Obrenovcu, dobila je novi pravac.

Prema saznanjima iz istrage, mladić je poznavao svoje dželate, a motiv surovog napada su neraščišćeni računi iz prošlosti, najverovatnije povezani sa trgovinom narkoticima.

Ubice znale da žrtva ne može da pobegne

Sumnja se da su dvojica napadača tačno znala gde se M.G. nalazi, s obzirom na to da je on bio na odsluženju kazne kućnog zatvora. On u trenutku napada nije mogao da napusti dvorište bez aktiviranja alarma na nanogvici, što su ubice iskoristile da mu postave zamku tamo gde se osećao najsigurnije.

- Sve ukazuje na to da je u pitanju bila klasična sačekuša. Mladić je odranije poznat policiji po krađama i narkoticima, a istražni organi veruju da su ga napadači ciljali upravo zbog poslova sa drogom koji su krenuli po zlu - navodi izvor blizak istrazi.

Policija identifikovala osumnjičene

Nakon napada mačetom, mladić je sa teškim povredama grudi prebačen u Dom zdravlja, ali je tamo podlegao povredama. Na mestu zločina sinoć je bio i načelnik PS Obrenovac, Miroslav Ljubičić, koji je koordinisao akciju "Vihor" .

Nezvanično, policija je operativnim radom na terenu već identifikovala osumnjičene. U pitanju su mladići iz istog kriminalnog miljea sa kojima je ubijeni bio u sukobu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Dosije pun krađa i droge

Ubijeni M.G. imao je obiman policijski dosije. Izdržavanje kazne pod elektronskim nadzorom (nanogvica) bila je samo poslednja u nizu sankcija. Njegovo ime se godinama provlačilo kroz evidencije zbog - trgovine narkoticima, višestrukih teških krađa i narušavanja javnog reda i mira.

Obrenovac je i dalje pod pojačanim policijskim nadzorom, a hapšenje osumnjičenih, koji su u bekstvu, očekuje se u najskorijem roku. Telo je poslato na obdukciju koja će potvrditi tačan broj uboda i povreda zadobijenih mačetom.

Autor: Iva Besarabić