'NOVI PRIKUPLJENI DOKAZI UKAZUJU NA JEDNO'! Ključni nalazi iz automobila usmerili istragu ubistva Aleksandra Nešovića u novom smeru

Treći dan intenzivne potrage za telom Aleksandra Nešovića Baje, dok istraga, koja obuhvata deset osumnjičenih, uključujući i više policijskih službenika i druge povezane osobe, ulazi u novu fazu. Kako se navodi, i pored potrage na terenu, prikupljeni dokazi i operativni podaci već usmeravaju dalje korake istražnih organa.

Treći dan traje potraga za telom Aleksandra Nešovića Baje, članom takozvane Kekine grupe koji je, kako se sumnja ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku. Prema navodima Tužilaštva osumnjičeni za ubisto Nešovića je Saša Vuković zvani Boske.

Podsećamo, istraga je pokrenuta protiv ukupno 10 osoba, među kojima su i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, trojica policajaca, vlasnik restorana i konobar, muškarac koji je kobne večeri došao sa Vukovićem u restoran kao i jedan koji je njemu i saučesniku pomogao posle izvršenog krivičnog dela.

Šta je do sada policija zvanično potvrdila da se desilo na Senjaku, govorila je Jelena Spasić, novinar Kurira.

- Iz dana u dan pratimo potragu za telom Aleksandra Nešovića, a tužilaštvo je saopštilo da novi prikupljeni dokazi ukazuju na to da je on ubijen. Ono što je do sada poznato jeste da je deset osoba osumnjičeno, ali istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije i dalje traje, kao i saslušanja potencijalnih svedoka, koja će se, kako se očekuje, nastaviti i narednih dana. Istražitelji imaju cilj da u potpunosti rasvetle događaj - rekla je Spasić.

Tok istrage i prikupljeni dokazi

Kako je Spasić navela, iako potraga za telom i dalje traje, ističe se da već prikupljeni dokazi usmeravaju istragu, dok se potpuna rekonstrukcija događaja i dalje smatra preuranjenom.

- Građani treba da znaju da, bez obzira na to da li će telo biti pronađeno ili ne, to ne bi trebalo značajno da utiče na tok istrage, jer prikupljeni dokazi već ukazuju na pravac u kom se ona razvija, uključujući i kvalifikaciju dela i osumnjičene. Video rekonstrukcije se radi na osnovu onoga što je do sada poznato. Istraga traje tek nekoliko dana, prikupljeno je dosta materijala, ali je i dalje rano za konačne zaključke ili potpunu rekonstrukciju događaja.

Istražitelji raspolažu i dodatnim informacijama koje nisu javno poznate, kako se ne bi ugrozio tok postupka, objasnila je.

- U mestu Putinci pronađen je automobil za koji se pretpostavlja da je povezan sa slučajem. U njemu su pronađeni tragovi krvi, supstance koja je verovatno korišćena za uklanjanje tragova, kao i rukavice i delovi drugog vozila sa takođe vidljivim tragovima krvi. Istraga se nastavlja iz dana u dan.

- Istraga se vodi uz primenu savremenih metoda, uključujući analizu podataka sa baznih stanica koje mogu pomoći u lociranju mobilnih telefona, a veruje se da su upravo takvi i drugi tragovi doprineli usmeravanju potrage ka Jarkovačkom jezeru. Pored samog jezera, pretražuje se i šira okolina, koja je teže pristupačna zbog gustog rastinja i terena, pa u čitavoj akciji učestvuje veliki broj pripadnika policije i drugih službi - kaže Spasić.

Autor: A.A.