UHAPŠENA ŽENAU BEOGRADU! Policija joj pregledala stan i automobil, pa se ŠOKIRALA količinom nedozvoljenih proizvoda: Pronađen i novac (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. S. (49), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je u stanu i automobilu osumnjičene pronašla767 boksova različitih marki cigareta bez akciznih markica Republike Srbije i oko 50 kilograma rezanog duvana, kao i 192.750 dinara.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić

