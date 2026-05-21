'NAPADAJU NAS NA SVAKIH 6 MESECI' Prva izjava Vuka Bajruševića nakon bačenog Molotovljevog koktela na lokal!

Vuk Bajrušević, vlasnik restorana na Vračaru u Beogradu na koji je noćas oko dva sata iza ponoći bačen Molotovljev koktel, pojavio se inače ispred zapaljenog lokala, dok je sa štakama u rukama posmatrao nastalu štetu

Molotovljev koktel bačen je noćas oko dva sata na poznati ugostiteljski objekat u beogradskom naselju Vračar čiji je vlasnik Vuk Bajrušević, prva žrtva "zemunskog" klana.

- Napadaju nas na svakih šest meseci, nemojte molim vas, ništa više da me pitate i vi dolazite na svakih šest meseci, ne znam šta više da vam kažem - rekao je Vuk Bajrušević.

Kako smo već pisali, u unutrašnjosti lokala bila je vidljiva garež, koja je ostala nakon požara uslovljenog bacanjem zapaljive materije.

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba je prišla lokalu na Vračaru, aktivirala zapaljivu masu i bacila je na objekat, nakon čega je plamen zahvatio deo unutrašnjosti.

Na lice mesta odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su lokalizovale i ugasile požar. U incidentu, na sreću, nije bilo povređenih, ali je pričinjena znatna materijalna šteta.

Kako smo ranije pisali, policija je obavila uviđaj, izuzeti su snimci sa sigurnosnih kamera koje su zabeležile napadača, a istraga o motivu ovog napada je u toku.

Upravo on je u istom objektu već bio na meti naoružanih napadača 10. decembra 2025. godine kada je teško ranjen.

Maskirani napadač mu je prišao i ispalio hice, a lokal je, prema nezvaničnim informacijama, bio je meta napada i mesec dana ranije.

Autor: A.A.