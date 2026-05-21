PINK.RS DONOSI NOVE EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA! Bure sa telom izvađeno iz zemlje, sve službe na terenu! (FOTO)

Telo ubijenog Alekandra Nešovića, kako saznajemo, nalazi se u buretu, preliveno betonom!
Potragu je lično vodio načelnik UKP. Sa njim je sve vreme bio načelnik službe za suzbijanje kriminala.
Telo je pronađeno zahvaljujući koordinisanom i neprekidnom radu i angažovanju pripadnika UKP, SAJ, Žandaremije, Policijske brigade, vatrogasaca-spasilaca, BIA.
Nešović je, podsetimo, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim telom.
Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u dosadašnjem toku istrage, koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu A.N., za čijim telom se i dalje traga, ovo tužilaštvo donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja.
