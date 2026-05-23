UZNEMIRUJUĆE! Telo izvađeno iz bureta, skinut deo betona...Fotografija sa mesta gde je pronađen ubijeni Nešović svedoči o MONSTRUOZNOSTI UBICA

Istraga nestanka Aleksandra Nešovića zvanog Baja trajala je osam dana. Nažalost, slučaj okončana je pronalaženjem tela za koje se sumnja da pripada upravo njemu.

Telo ubijenog Nešovića pronađeno je u ataru sela Jarkovac kod Inđije.

Pronađeno telo bilo je sklupčano u obliku fetusa, u buretu koje je potom bilo zakopano.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, na telu su pronađeni tragovi gareži, zbog čega se sumnja da su počinioci pokušali da ga spale kako bi uništili dokaze, ali u tome nisu uspeli do kraja.

Inače, pripadnici UKP, forenzicari, inspektori iz Odeljenja za tehniku u prisustvu nadležnog tužioca iz VJT u Beogradu nastavili su sinoć sa uviđajem i pretresom u restoranu "27" na Senjaku u cilju otkrivanja novih materijalnih dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti ovog ubistva.

