AKTUELNO

Hronika

KONOBAR KOJI JE GLEDAO LIKVIDACIJU NA SENJAKU U PRITVORU: Evo na šta policija sumnja

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, privatna arhiva ||

P.U. (20) osumnjičen da je pomagao u prikrivanju zločina i tela pronađenog u buretu kod Inđije. Konobar prvo negirao da je bio na licu mesta, pa završio u pritvoru.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je još jedno lice u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu "27" na Senjaku.

U pitanju je konobar u restoranu P.U. (20) koji je, kako je utvrđeno u dosadašnjem toku istrage, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela, iako je to prvobitno negirao u iskazu koji je dao tokom informativnog razgovora sa policijskim službenicima.

Sumnja se da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima u ovom postupku učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje krivičnog dela Teško ubistvo i učinilaca.

P.U. je po nalogu VJT u Beogradu određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Podsetimo, Aleksandar Nešović likvidiran je 12. maja, a potraga za njim dobila je stravičan epilog kada su operativci MUP-a otkrili njegovo telo zakopano na imanju kod Inđije. Žrtva je pronađena u buretu koje je bilo zaliveno betonom, što je potvrdilo sumnje istražitelja da je reč o profesionalnoj egzekuciji sa potpisom organizovanog kriminala.

Autor: S.M.

#Aleksandar Nešović Baja

#Hapšenje

#Konobar

#Likvidacija

#Senjak

POVEZANE VESTI

Hronika

Otac Dankinog ubice saznao da mu je sin umro - EVO KAKVA JE BILA NJEGOVA PRVA REAKCIJA!

Hronika

ZAPALILI TELO, ZABETONIRALI GA, ALI SU NAPRAVILI OGROMU GREŠKU: Evo šta je odalo ubice Aleksandra Nešovića, jedan TRAG JE BIO KLJUČAN

Hronika

OVO JE UHAPŠENI BRAT DAVIDA KNEŽEVIĆA! POKUŠAO DA UNIŠTI DOKAZE UBISTVA SRPSKE SNAJKE? Uglješi lisice stavljene na Božić u SAD, OVAKO JE LAGAO POLICIJ

Hronika

OTKRIVENO KO JE UBIO ALEKSANDRA NEŠOVIĆA! Pucao u Kekinog saradnika pred punim restoranom na Senjaku, pištolj NABAVILA ŽENA: A evo gde su osumnjičeni

Region

Policija otišla u pogrešnu kafanu kada je počeo masakr na Cetinju! Konobar ih pozvao, ali je pogrešio jednu ključnu stvar!

Društvo

POLICIJA NA NOGAMA! Nestao David (22), mladi konobar u motelu u Predejanu: Na ovom mestu poslednji put viđen!