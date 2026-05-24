'UMESTO ODELA ZA MATURU, OBLAČE CRNINU' Bogatić proglasio Dan žalosti zbog SMRTI dvojice maturanata - Poginuli poslednjeg dana školske godine

Ponedeljak, 25. maj 2026. godine, biće proglašen Danom žalosti na teritoriji Opštine Bogatić zbog tragične smrti dvojice maturanata, Lazara E. (19) iz Klenja i Danijela P. (19) iz Petlovače, koji su nastradali u teškoj saobraćajnoj nesreći u Bogatiću.

Odluku je saopštila Opštinska uprava Opštine Bogatić nakon tragedije koja je potresla celu Mačvu.

- Zbog teške saobraćajne nesreće, koja se dogodila u naseljenom mestu Bogatić i u kojoj su živote izgubila dva naša mlada sugrađana, a dva su teško povređena, ovim putem vas obaveštavamo da će ponedeljak 25.05.2026. godine biti proglašen za Dan žalosti na teritoriji Opštine Bogatić. Ovom prilikom izražavamo najdublje saučešće porodicama nastradalih - navodi se u saopštenju Opštinske uprave.

Prema dosadašnjim informacijama, tragedija se dogodila u petak oko 22.40 časova, kada je automobil u kojem su bili mladići, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa drugim vozilom.

Lazar E. i Danijel P., obojica stari nepunih 19 godina, nastradali su na mestu, dok su dve osobe iz drugog automobila zadobile teške povrede i prevezene su u bolnicu.

Kako navode njihovi prijatelji i meštani, mladiće je svega nekoliko dana delilo od proslave mature nakon završetka srednje škole.

- Prekjuče smo poslednji put bili zajedno u školi, smejali se i pričali o maturi. Niko od nas nije mogao da poveruje da ćemo ih već iste noći izgubiti. Trebalo je da slavimo, a sada ih više nema - rekao je jedan od njihovih drugova.

Prema rečima očevidaca, prizor nakon sudara bio je potresan. Jedan automobil završio je u kanalu, dok je drugi potpuno smrskan od siline udara. Na mestu nesreće intervenisali su policija, Hitna pomoć i vatrogasci-spasioci, a uviđaj je trajao satima.

Istraga o uzroku nesreće je u toku, a nadležni organi će, kako saznajemo, pregledati i snimke sa nadzornih kamera kako bi utvrdili sve okolnosti tragedije.

Danas sahrane

Vest o tragediji brzo se proširila Klenjem, Petlovačom i celom Mačvom.

Od učenika se potresnim rečima oprostio i ceo kolektiv škole koju su pohađali.

- Sa dubokom tugom i nevericom obaveštavamo javnost da su naši učenici tragično izgubili život u saobraćajnoj nesreći. Ovaj nenadoknadiv gubitak potresao je sve učenike, zaposlene i roditelje naše škole. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće porodicama, prijateljima i svima koji su ih poznavali i voleli. Pamtićemo ih po njihovoj mladosti, osmesima, drugarstvu i tragovima koje su ostavili u našoj školi. Njihov prerani odlazak ostavlja veliku prazninu među nama - ovim rečima od mladića se oprostio kolektiv škole koju su tek završili.

Autor: Iva Besarabić