DRAMA U BORU! Pronađene dve ručne bombe u školi, HITNO EVAKUISANO 500 ĐAKA! Ovo su detalji

U Osnovnoj školi “Branko Radičević” u Boru danas su pronađene dve ručne bombe, zbog čega je hitno evakuisano oko 500 učenika iz tri škole koje se nalaze u okviru istog školskog centra.

Prema prvim informacijama, Policijska uprava Bor prijavila je da su eksplozivne naprave pronađene u školi u Ulici Moše Pijade broj 31, nakon čega su Kontradiverzione jedinice odmah reagovale. Dolaskom na mesto događaja u podne ustanovljeno je da su dve ručne bombe pronađene u prostorijama arhive škole.

Iz bezbednosnih razloga izvršena je evakuacija učenika i zaposlenih, a sva deca nalaze se na sigurnom mestu. Kako se nezvanično saznaje u policiji, domar škole je prilikom čišćenja podruma naišao na predmete za koje se sumnja da su eksplozivne naprave, nakon čega je obavestio direktorku škole, a učenici i nastavnici su odmah evakuisani. Očekuje se da iz Beograda uskoro stignu nadležne antidiverzione ekipe koje će bombe ukloniti.

Bombe zaostale iz 1999. godine?

Pretpostavlja se da su bombe zaostale iz 1999. godine kada su tokom bombardovanja u prostorijama škole boravili pripadnici Vojske Srbije. Kako se saznaje, osim bombi, u školi su pronađena i sanitetska nosila.

Nadležne službe obavljaju dalju istragu i preduzimaju sve mere kako bi utvrdile okolnosti pod kojima su eksplozivne naprave dospele u školu.

Saopštenje Radmile Petković, v.d. direktora škole

Radmila Petković, v.d. direktora Osnovne škole „Branko Radičević“ u Boru, oglasila se povodom ovog događaja zvaničnim saopštenjem:

"Povodom uočavanja sumnjivog predmeta u blizini Osnovne škole „Branko Radičević“ u Boru, škola je odmah obavestila nadležne službe i postupila u skladu sa bezbednosnim procedurama.

Učenici i zaposleni su, iz predostrožnosti, bezbedno evakuisani. Evakuacija je protekla mirno, organizovano i bez panike.

Ova mera je preduzeta preventivno, kako bi se otklonio svaki rizik dok nadležne službe ne obave proveru.

Molimo roditelje i građane da ne šire neproverene informacije i da prate isključivo zvanična obaveštenja."

Autor: D.S.