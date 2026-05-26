UHAPŠENI ZBOG NEREDA U BEOGRADU! Bacali kamenice i topovske udare na policiju, palili kontejnere tokom protesta

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, uhapsili su S. J. (1989) i N. A. (1979) zbog postojanja osnova sumnje da su učestvovali u narušavanju javnog reda i mira u većem obimu tokom prijavljenog javnog okupljanja u Beogradu, održanog 23. maja 2026. godine.

Uvidom u snimke sačinjene od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđeno je da su S. J. i N. A. aktivno učestvovali u organizovanju i narušavanju javnog reda i mira i to u vidu prevrtanja i paljenja kontejnera, bacanju kamenica, topovskih udara i baklji na policijske službenike.

