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DILER IZ UŽICA PAO ZBOG DROGE! U kolima krio kilograme amfetamina i kokaina - policija ga zaustavila, pa usledio šok! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, zajedno sa Službom za borbu protiv droga i Policijskom upravom Užice, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsili su A. F. (1979), zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom vozila kojim je upravljao osumnjičeni pronašla oko 6,04 kilograma amfetamina, 73,8 grama kokaina i digitalnu vagu za precizno merenje.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Autor: A.A.

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