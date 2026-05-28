Otkrivena poreska prevara teška 40 miliona: Pod lupom dve osobe uz Zrenjanina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Zrenjaninu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, u nastavku borbe na suzbijanju sive ekonomije, podneli su krivičnu prijavu protiv B. E. (46) i M. G. (24), obojica iz Zrenjanina.

Oni se sumnjiče da su su izvršili krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, čime su oštetili budžet Srbije za više od 40,5 miliona dinara.

Sumnja se da su B. E. kao odgovorno lice jednog privrednog društva i M. G. (24), koji je, kako se sumnja, faktički upravljao tim preduzećem, od 2025. do 2026. godine evidentirali primljene račune lažnog sadržaja sa iskazanim PDV-om o navodno izvršenom prometu dobara i usluga, sa ciljem da se stvori privid regularnog poslovanja.

Na taj način su, kako se sumnja, pribavili protivpravnu imovinsku korist od 40.511.027 dinara, za koliko je oštećen državni budžet, prenosi Telegraf.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu već se vodi krivični postupak zbog učinjenih istovetnih krivičnih dela protiv navedenih lica, zbog čega se B. E. već nalazi u pritvoru, dok je prema M. G. izrečena mera zabrane prilaska, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima.

Autor: S.M.