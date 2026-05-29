AKTUELNO

Hronika

JEZIVE SLIKE SA LICA MESTA: Mladić (18) nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice, od automobila ostala samo olupina! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Automobil sleteo s puta i završio u kanalu u Martincima kod Sremske Mitrovice. Osamnaestogodišnji O. D. nastradao na licu mesta, dve osobe povređene.

Osamnaestogodišnji mladić O. D. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas posle ponoći u Fruškogorskoj ulici u Martincima kod Sremske Mitrovice.

U vozilu su se nalazili N. M. (22), B. R. (23) i O. D. (18).

Foto: Pink.rs

Nažalost, O. D. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su dve osobe koje su se nalazile u vozilu povređene i prevezene na dalje lečenje.

Foto: Pink.rs

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zbog težine udesa i položaja vozila u kanalu, vatrogasci su na terenu bili angažovani više sati.

Autor: A.A.

#Automobil

#Nesreća

#Sremska Mitrovica

#mladić

#preminuo

POVEZANE VESTI

Hronika

POGINUO MLADIĆ (18) KOD SREMSKE MITROVICE! Auto pun drugara sleteo s puta i završio na krovu u kanalu, nastradali momak SUTRA TREBALO DA PROSLAVI MATU

Hronika

SABLASAN PRIZOR! Autobus smrti odšlepan sa mesta nesreće kod Sremske Mitrovice, vide se jezivi tragovi

Hronika

KARAMBOL KOD INĐIJE! Jezivo prevrtanje u Novim Karlovcima – povređeno četvoro!

Hronika

MLADIĆ (27) BMW-OM SLETEO S PUTA I STRADAO NA MESTU, JOŠ TROJE POVREĐENO! Jeziva saobraćajka kod Vladičinog Hana, sumnja se da je ovo uzrok!

Hronika

PIJAN AUTOMOBILOM 'POKOSIO' ČETIRI OSOBE, MEĐU NJIMA BILA I DECA: Teška nesreća kod Sremske Mitrovice, očevici opisali potresne prizore

Hronika

DVOJE MRTVIH, VIŠE OD 50 POVREĐENO Saslušani osumnjičeni i svedoci o nesreći kod Sremske Mitrovice