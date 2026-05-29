JEZIVE SLIKE SA LICA MESTA: Mladić (18) nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice, od automobila ostala samo olupina! (FOTO)

Automobil sleteo s puta i završio u kanalu u Martincima kod Sremske Mitrovice. Osamnaestogodišnji O. D. nastradao na licu mesta, dve osobe povređene.

Osamnaestogodišnji mladić O. D. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas posle ponoći u Fruškogorskoj ulici u Martincima kod Sremske Mitrovice.

U vozilu su se nalazili N. M. (22), B. R. (23) i O. D. (18).

Nažalost, O. D. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su dve osobe koje su se nalazile u vozilu povređene i prevezene na dalje lečenje.

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zbog težine udesa i položaja vozila u kanalu, vatrogasci su na terenu bili angažovani više sati.

