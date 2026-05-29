KILOMETARSKA KOLONA KA BEOGRADU: Lančani sudar autobusa, kamiona i auta! Autobus se zakucao i SAVIO OKO STUBA, među povređenima i DETE!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 9.35 časova kod Dobanovačke petlje, na pravcu iz Šimanovaca ka Beogradu. U stravičnom lančanom sudaru učestvovali su autobus, kamion i putničko vozilo, a javnost su posebno uznemirile slike sa lica mesta na kojima se vidi da je autobus nakon sudara izleteo sa kolovoza i čeono se zakucao u stub pored puta.

Prema prvim informacijama, u ovom udesu povređene su tri osobe, među kojima je i dete. Ono je kolima Hitne pomoći hitno prevezeno u Institut za majku i dete na Novom Beogradu, a stepen njegovih povreda za sada nije zvanično saopšten.

Na licu mesta se pored Hitne pomoći nalaze i policijske patrole koje obavljaju uviđaj. Zbog ove teške nesreće na auto-putu su se formirale kilometarske kolone i velike gužve, pošto se saobraćaj na ovoj deonici odvija otežano, samo jednom kolovoznom trakom.

Nadležne službe rade na uklanjanju uništenih vozila, a detaljna istraga će utvrditi sve okolnosti i tačan uzrok pod kojim je došlo do ove drame.

Autor: D.S.

