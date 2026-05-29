Europol: Austrija za informacije o Zviceru nudi nagradu od 20.000 evra

Izvor: Tanjug, Foto: Printscreen /SKY, Foto/MUP Srbije, Foto/STRANA.UA ||

Kriminalistička obaveštajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, objavio je Europol.

Nagrada će, naveli su u toj evropskoj agenciji za sprovođenje zakona, biti raspodeljena bez pokretanja sudskog postupka.

“Ukoliko postoji više doušnika, nagrada će biti raspodeljena prema relevantnosti dostavljenih informacija. Iz nagrade su isključena lica koja su obavezna da sarađuju u okviru svog privatno-pravnog ili javno-pravnog položaja, kao i lica koja su optužena za saučesništvo u vezi sa optužbama protiv Radoja Zvicera“, precizirali su iz Europola.

Oni su upozorili da je taj begunac iz Kotora opasan i da je "moguće da je naoružan".

Osim Austrije, koja za Zvicerom traga zbog šverca 83 kilograma kokaina, potražuje ga i Crna Gora u kojoj se protiv njega vodi nekoliko postupaka zbog više krivičnih dela, uključujući ubistva, šverc droge…

Iz Europola su naveli da Zvicer koristi lažna dokumenta sa imenima Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Ferenc Karoli…

"Ima nekoliko ožiljaka usled prostrelnih rana na gornjem delu tela, pretežno na levoj strani", ukazali su iz te agencije, prenosi podgorički portal Adria.

Autor: S.M.

