NOVI PRETRESI U SLUČAJU UBISTVA NA SENJAKU: Oglasilo se tužilaštvo

Po naredbi Višeg suda u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd osumnjičenog V.M.

Pretresu su prisustvovali javni tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

V.M. je jedan od osumnjičenih u istrazi koju VJT u Beogradu vodi protiv ukupno 11 lica zbog krivičnog dela Teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. u restoranu "27" 12. maja 2026. godine.

Tereti se za krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

