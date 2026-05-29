JOŠ JEDNA USPEŠNA POLICIJSKA AKCIJA! Zaplenjeno 36 kilograma marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su ukupno 36 kilograma marihuane i uhapsili D. P. (1999), V. P. (1992) i A. A. (2008) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni su se pre hapšenja nalazili pored jednog vozila u Krnjači, u kojem je pronađeno 27 paketa marihuane, a kad su ugledali policiju, udaljili su se od vozila, nakon čega su ubrzo uhapšeni.

Kako se sumnja, sa terase stana u kojem boravi D. P. izbačena je kutija u kojoj se nalazilo još 9 paketa marihuane.

Takođe, u njegovom stanu je pronađena oprema koja se koristi za proizvodnju i kristalizaciju amfetamina - pet flaša akumulatorske kiseline, tri merača sa kojima se meri ph vrednost droge, vagica za precizno merenje i kese za vakumiranje, kao i kilogram materije za koju se sumnja da je kofein.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

