PRIŠAO MU IZ ČISTA MIRA I KRENUO DA GA UBADA NOŽEM! Strašni detalji krvavog pira na liniji 302 u Grockoj: Maloletniku (17) se lekari bore za život

Sedamnaestogodišnjak je zadobio teške povrede opasne po život nakon napada nožem u autobusu na liniji 302 u Grockoj.

Maloletnik (17), koji je izboden u petak u gradskom autobusu u Grockoj, nalazi se u teškom stanju i lekari se bore za njegov život.

Prema najnovijim informacijama, tinejdžer je zadobio teške telesne povrede opasne po život i hitno je zadržan na daljem lečenju u bolnici.

Napad bez ikakvog povoda u autobusu 302

Krvavi pir odigrao se na redovnoj liniji gradskog prevoza 302. Prema rekonstrukciji događaja, povređeni je ušao u autobus na jednoj od stanica, ne sluteći šta ga čeka.

U vozilu se već nalazio njegov vršnjak, maloletnik (17). Kako se saznaje, on je potpuno bez povoda prišao žrtvi čim je ušla u autobus, potegao hladno oružje i počeo da ubada tinejdžera. On je zadobio dve jezive ubodne rane u predelu grudi, kao i u predelu šake, kojom je verovatno pokušao da se odbrani od pomahnitalog napadača.

Brza reakcija policije: Uhapšen sa krvavim nožem

Pripadnici Policijske stanice Grocka reagovali su munjevito nakon prijave incidenta. Brzom i efikasnom intervencijom locirali su i uhapsili osumnjičenog.

Kod napadača je prilikom hapšenja pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, izvršen ovaj stravičan napad.

Protiv maloletnika koji je osumnjičen za napad biće podneta odgovarajuća krivična prijava, a kompletnu istragu o ovom stravičnom napadu preuzelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti ovog pokušaja ubistva.

Kako se saznaje, u vreme napada maloletnik je bio u društvu dva druga koja su svedoci jezivog napada!

Autor: A.A.