'ĆERKA VAM JE TEŠKO POVREĐENA, POTREBAN JE NOVAC ZA HITNU OPERACIJU' Uhapšen muškarac zbog jezive prevare, MUP uputio važan apel

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom rasvetlili su krivično delo prevara i uhapsili R. K. (1982), državljanina Azerbejdžana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo i oštetio sedamdesettrogodišnju ženu iz Kragujevca za 9.250 evra.

Kako se sumnja, oštećenu je telefonom kontaktiralo nepoznato lice koje joj je lažno saopštilo da joj je ćerka teško povređena i da je potreban novac za hitnu operaciju.

Nakon što je predala novac licu, oštećena je kontaktirala ćerku i shvatila da je prevarena. Kod osumnjičenog je pronađen novac za koji se sumnja da potiče iz izvršenog krivičnog dela.

Istovetno krivično delo, osumnjičeni je, kako se sumnja, izvršio i na području Zrenjanina.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova savetuje građane da novac i druge vrednosti ne predaju ili uplaćuju nepoznatim licima, bez prethodne provere navoda sa članovima porodice, zdravstvenim ustanovama ili nadležnom policijskom stanicom, kao i da svaki sumnjiv poziv ovakve prirode prijave policiji.

Autor: Marija Radić