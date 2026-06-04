SASLUŠANA DVOJICA POLICAJACA ZBOG UBISTVA ALEKSANDRA NEŠOVIĆA Oglasilo se tužilaštvo: Sumnja se da je ovo bila njihova uloga u zločinu na Senjaku

U okviru istrage podovom krivičnog dela Teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu „27“, danas su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani D.V. i M.J. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Osumnjičeni su na saslušanju negirali izvršenje krivičnih dela.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke.

Postoje osnovi sumnje da su oni, kao pripadnici privatnog obezbeđenja Saše V, osumnjičenog za izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N, u vreme izvršenja tog krivičnog dela bili ispred pomenutog restorana i da su neposredno nakon izvršenja krivičnog dela ostvarivali kontakt sa osumnjičenim Sašom V.

D.V. i M.J. su policijski službenici – pripadnici Jedinice za zaštitu svedoka (JZZ).

Ubistvo Aleksandra Nešovića

Podsetimo, Aleksandar Nešović upucan je 12. maja između 23 časa i ponoći u kamin sali beogradskog restorana "27" na Senjaku. Potraga za telom je, kako su zvaničnici rekli, trajala od trenutka kada je njegova supruga prijavila nestanak - 13.maja oko 16 časova.

U subotu, 16. maja, četiri dana nakon ubistva, jake policijske snage primećene su u Putincima. Kako je utvrđeno, tamo je pronađen automobil marke "hjundai" koji je korišćen za transport tela ubijenog Nešovića.

Osam dana nakon potrage, policija je u Jarkovcima pronašla bure, za motorno ulje, u kojem je pronađeno zabetonirano telo.

Hapšenje i smena načelnika beogradske policije Veselina Milića



U petak, 15. maja uhapšen je načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Miliću je određen pritvor, kao i ostalima koji su uhapšeni u ovoj akciji.

Autor: A.A.