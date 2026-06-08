'IDEM KUĆI, NEĆU U VODU' Detalji tragedije kod Kruševca: Drug izbegao smrt, pa na obali zatekao SABLASNI PRIZOR

Istraga o stravičnoj nesreći u kojoj su se 7. juna utopila dvojica petnaestogodišnjaka u Južnoj Moravi donosi nove, potresne detalje.

Prema pisanju medija, tragediji na vodi prethodio je trenutak u kojem je treći tinejdžer, inače njihov školski drug, pukom srećom izbegao smrt.

Drug odbio nagovaranje na kupanje i otišao kući

Prema najnovijim informacijama, na reku su juče popodne došla trojica drugova iz istog odeljenja kako bi pecali. U jednom trenutku, dvojica dečaka počela su uporno da nagovaraju trećeg da uđu u reku i okupaju se.

On je to odbio, nakon čega je spakovao svoje stvari, ostavio ih na obali i sam se vratio kući.

Sablasni prizor nakon dva sata: Na obali ostale samo stvari

Prava drama počela je dva sata kasnije, kada je dečak koji je otišao kući shvatio da mu se drugovi ne javljaju. Zabrinut, vratio se na mesto gde ih je ostavio i zatekao jeziv prizor.

Na obali reke stajale su samo njihove stvari i ribolovačka oprema, dok od dečaka nije bilo ni traga. Pretpostavlja se da ih je odmah po ulasku u vodu povukao snažan rečni vir.

Preplašeni maloletnik je odmah pozvao svoje roditelje, koji su alarmirali policiju.

Meštani i policija odmah pokrenuli potragu

Na mesto nesreće brzo su stigle policijske patrole i šokirani meštani. Akcija potrage ubrzo je donela najgori ishod - beživotno telo jednog od dvojice petnaestogodišnjaka iz mutne vode izvukao je prvi komšija koji je priskočio u pomoć.

Potraga na terenu se nastavlja, a cela opština Ćićevac i Kruševac nemi su od bola pred tragedijom koja je u trenu ugasila dva mlada života.

Autor: S.M.