Dan Žalosti! Ćićevac tuguje zbog smrti dvojice dečaka

Zastave na svim javnim ustanovama i institucijama, kako je navedeno, biće spuštene na pola koplja, a svi kulturni i zabavni programi biće prilagodeni Danu žalosti.

Opština Ćićevac je, povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać, proglasila današnji dan, 9. jun, Danom žalosti na celoj teritoriji te opštine.

Kako je navedeno u saopštenju opštine Ćićevac, povodom tragičnog dogadaja u kojem su život izgubila dvojica dečaka, učenika Osnovne škole "Vojvoda Prijezda" u Stalaću, odlukom nadležnih organa utorak, 9. jun, proglašava se Danom žalosti na celoj teritoriji opštine Ćićevac.

Zastave na svim javnim ustanovama i institucijama, kako je navedeno, biće spuštene na pola koplja, a svi kulturni i zabavni programi biće prilagodeni Danu žalosti.

-Izražavamo najdublje saučešće porodicama nastradalih dečaka, njihovim školskim drugovima, nastavnicima i svim gradanima koje je ova neizmerna tragedija duboko potresla- navedeno je na zvaničnom Instagram profilu te opštine.

Dvojica dečaka, starosti 11 i 12 godina, su se utopila 7. juna u Južnoj Moravi.

Beogradski mediji prenose da su oni pecali ispod železničkog mosta, kada ih je povukao vir.



Autor: Jovana Nerić